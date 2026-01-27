C'è sempre lo zampino di Nico Paz nelle prodezze di un Como che continua ad avanzare anche in Coppa Italia. Dopo la vittoria di stasera contro la Fiorentina, l'argentino a Mediaset ha parlato del suo futuro, al quale era interessata anche l'Inter.

Tornerai a Madrid o resterai ancora al Como?

"Nono lo so, ci sono ancora tante cose. Penso a giocare qua al Como e a vincere tutto quello che possiamo. Pensiamo ad arrivare più in su possibile e a giocare partita dopo partita".