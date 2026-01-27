L'Inter pensa ancora che in futuro potrebbe essere necessario inserire in rosa un centrocampista dalle caratteristiche differenti rispetto a quelli al momento in rosa. Dopo aver inseguito in estate Manu Koné della Roma, adesso l'interesse del club nerazzurro si sarebbe spostato su una vecchia conoscenza della nostra Serie A: secondo Calciomercato.com, l'idea è quella di cogliere l'occasione Franck Kessie, che a giugno si svincolerà dall'Al Ahli. L'ex Cesena e Milan già in passato è stato al centro di dialoghi col club nerazzurro.
Il futuro dell'ivoriano non è ancora del tutto definito e al vaglio ci sono diverse occasioni, compresa quella di un rinnovo con l’attuale club. Ma il richiamo dell’Europa è forte e Kessie intende valutare ogni possibilità prima di scegliere.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due
- 12:00 SI - Anche l'Inter sul centrocampista classe 2002 del Modena Yanis Massolin
- 11:45 CdS - Perisic non vede l'ora di tornare all'Inter: molto passa dall'entità dell'indennizzo
- 11:30 Zola: "L'Inter vola, ma per lo scudetto è ancora tutto aperto. Iniziato un ciclo Chivu? I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare"
- 11:16 TOP8 difficile ma NON IMPOSSIBILE: le COMBINAZIONI. CHIVU con l'INTER migliore: GIUSTO o SBAGLIATO?
- 11:02 CdS - Mlacic, Frattesi e Asllani: gli ultimi nodi del mercato dell'Inter
- 10:48 UFFICIALE - L'Inter femminile prende Annika Paz. E i social si scatenano
- 10:34 Il Giorno - Pio Esposito sotto i riflettori, arrivano le sirene inglesi: ipotesi di rinnovo già dopo il mercato
- 10:20 Capitolo Scudetto, Di Napoli non ha dubbi: "Può perderlo solo l'Inter. Ma se il Milan ci crede..."
- 10:06 TS - Luis Henrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto
- 09:52 TS - Inter, il miglior acquisto è Zielinski. E il polacco è anche un talismano
- 09:38 TS - Borussia-Inter, cabala contro i nerazzurri: stesso arbitro di Monaco e un brutto precedente
- 09:24 Scala: "Chivu ha dato all'Inter nuove caratteristiche. Lo stadio del Dortmund? Impatto forte, ma..."
- 09:10 GdS - Scudetto, Champions e Coppa Italia: l'Inter non sceglie e punta sulla Chivucrazia
- 08:56 CdS - C'era una volta la dipendenza dalla Thu-La: i numeri premiano Pio e Bonny
- 08:42 Capello: "Inter e poi Milan: la classifica rispecchia i valori. E le fatiche di coppa non sono più un fattore. Perisic? La dirigenza sarà convinta..."
- 08:28 CdS - L'importanza di Dortmund: tornano Akanji, Barella e la Thu-La
- 08:14 GdS - Calhanoglu "vede" il Sassuolo, Dumfries pronto per fine febbraio
- 08:00 GdS - Perisic vuole l'Inter e "accoglie" Jakirovic. In chiusura Mlacic, retroscena Baturina
- 01:20 Zuberek in conferenza: "Devo migliorare i movimenti in area e cerco sempre di fare ciò che chiede il mister"
- 00:00 Chivu merita un aiuto
- 23:58 Sky - Inter, tentativo ufficiale per Perisic in caso di eliminazione del PSV dalla Champions. Luis Henrique, gradimento del Bournemouth
- 23:53 Lecco ko con l'Inter U23, il commento di Marrone: "Schiaffo giusto da prendere"
- 23:38 Lecco, Valente: "Oggi giornata no, complimenti all'Inter U23. Dovevamo portare a casa almeno lo 0-0"
- 23:32 Lecco-Inter U23, le pagelle: partita monstre di Stante e Prestia, ma tutta la squadra convince. Vecchi merita un 8
- 23:25 UFFICIALE - ACR Messina, ingaggiato Werner Cauet. E' il figlio dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar
- 23:09 Vecchi in conferenza: "La vittoria sul Lecco una responsabilità maggiore. Baccin in spogliatoio ci ha detto..."
- 23:04 Ventola: "A cosa serve fischiare Sommer e Luis Henrique? L'Inter è due spanne sopra le altre in Italia, Pio domina in area"
- 22:50 Notte fonda per il Verona: l'Udinese cala il tris al Bentegodi. Scaligeri sempre ultimi in classifica
- 22:45 Cassano: "L'Inter ha iniziato la fuga Scudetto, sarà dura andare a riprenderla". Poi bordate a Mourinho
- 22:35 Adani: "Sommer è in calo, ma non è vero che è scarso e finito. Luis Henrique, va detta una cosa per correttezza"
- 22:33 Serata da sogno a Lecco per l'Inter U23! Blucelesti battuti 0-2, decidono i gol di Kamaté e La Gumina
- 22:21 Rubinho: "Per lo scudetto è lotta Inter-Milan. Il Napoli non lo vedo bene"
- 22:07 TuttoC.com - Inter U23, Igor Amerighi in arrivo dalla Cavese: domani le visite mediche
- 21:53 Jalland ripensa a Inter-Arsenal: "Partita nella partita tra la ThuLa e i centrali dei Gunners. L'ingresso di Rice ha dato equilibrio"
- 21:39 Orsi: "Provedel? Ha avuto contatti con l'Inter per la prossima stagione. E sulla sua carriera..."
- 21:24 Gasperini: "Qui a Roma c'è una grandissima passione. Il calcio a Milano? C'è un attaccamento diverso"
- 21:10 Sassuolo, l'8 febbraio c'è l'Inter. Rinforzo in attacco per Grosso: neroverdi ad un passo da Nzola
- 20:55 Venerdì 6 febbraio a San Siro la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: le limitazioni al traffico
- 20:41 Settore giovanile, i risultati del week-end: positivo il bilancio dell'Inter nei derby U20 e U17