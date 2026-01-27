L'Inter pensa ancora che in futuro potrebbe essere necessario inserire in rosa un centrocampista dalle caratteristiche differenti rispetto a quelli al momento in rosa. Dopo aver inseguito in estate Manu Koné della Roma, adesso l'interesse del club nerazzurro si sarebbe spostato su una vecchia conoscenza della nostra Serie A: secondo Calciomercato.com, l'idea è quella di cogliere l'occasione Franck Kessie, che a giugno si svincolerà dall'Al Ahli. L'ex Cesena e Milan già in passato è stato al centro di dialoghi col club nerazzurro.

Il futuro dell'ivoriano non è ancora del tutto definito e al vaglio ci sono diverse occasioni, compresa quella di un rinnovo con l’attuale club. Ma il richiamo dell’Europa è forte e Kessie intende valutare ogni possibilità prima di scegliere.