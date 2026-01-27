Ieri è stata una giornata di riflessione per più di 300 ragazzi presso il Memoriale della Shoah di Milano, al Binario 21 della Stazione Centrale, grazie al supporto dell'Inter insieme a Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano, per ribadire insieme il valore di inclusione del calcio, contro ogni forma di discriminazione. I giovani atleti hanno compiuto una visita guidata del Memoriale, conclusa con un momento di ricordo della figura di Árpád Weisz, giocatore e allenatore di successo, scopritore di talenti, anche dell’Inter: una storia di grandi successi sportivi che l’orrore del nazismo ha portato a una fine drammatica.

Hanno partecipato alla visita in questo luogo di memoria e conoscenza i ragazzi degli oratori milanesi che disputano la 'Philadelphia Junior Cup', torneo nazionale giovanile che coinvolge le città della Serie A, insieme a calciatori e calciatrici del Settore Giovanile dell’Inter e agli studenti delle scuole di Milano che prendono parte al progetto Io Tifo Positivo, realizzato dal Club insieme a Comunità Nuova e con il supporto del Comune di Milano.

In questa occasione, gli atleti hanno incontrato Lisa Alborghetti, Giuseppe Bergomi e Francesco Toldo, Legend dell’Inter, partecipando ad un momento di approfondimento sui valori cardine del progetto, quali: amicizia, rispetto e inclusione, strumenti fondamentali per contrastare il razzismo. Questi temi centrali del progetto sono stati affrontati durante l’incontro di sensibilizzazione, oltre che dai campioni nerazzurri, anche da Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale Shoah di Milano, Elena Vetere, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A, e Massimo Achini, Presidente del CSI Milano.

Al termine della visita, le Legend nerazzurre hanno autografato la divisa “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”, testimonianza della volontà educativa del progetto. La Philadelphia Junior Cup, giunta quest’anno alla tredicesima edizione, sposa ancora una volta la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo e ogni forma di discriminazione “Keep Racism Out”, promossa da Lega Calcio Serie A in collaborazione con l’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.