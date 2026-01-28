Ultima chance per l’Inter di evitare i playoff di Champions League: i nerazzurri infatti, nonostante tre sconfitte consecutive, vincendo in Germania con il Borussia Dortmund hanno ancora la possibilità di entrare tra le prime otto. Impegno non facile al Signal Iduna Park, dove gli esperti Sisal vedono una gara incerta ma danno fiducia agli uomini di Chivu, di poco avanti a 2,40 contro il 2,90 dei padroni di casa e il pareggio a 3,50.

Ben 19 gol fatti ma 15 subìti, in Champions i tedeschi garantiscono spettacolo ma rischiano molto in difesa: ecco perché prevale la possibilità che entrambe vadano a segno, a 1,52, e l’Over 2,50 a 1,65. L’attacco tedesco è affidato a Guirassy, primo indiziato al gol a 2,50, ma l’Inter deve fare attenzione anche a Karim Adeyemi, forte nelle ripartenze e marcatore a 4,50. Tra i nerazzurri, come sempre spicca Lautaro Martinez, il cui quinto gol nella competizione è a 2,50.