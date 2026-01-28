"Le speranze di entrare tra le otto elette sono minime, l’Inter a Dortmund gioca per un posto al sole nei playoff, leggasi un accoppiamento non pericoloso, e per l’euro-reputazione". Questo - secondo la Gazzetta dello Sport - l'obiettivo dei nerazzurri che stasera saranno impegnati in Germania.

Lautaro e compagni arrivano da tre ko di fila dopo aver inanellatto quattro vittorie in avvio di competizione. "La quarta euro-caduta consecutiva sarebbe qualcosa di disastroso. Primo non perdere, un pareggio arresterebbe la tendenza negativa. Secondo vincere, l’Inter in Germania ha bisogno di un colpo d’ali, di un’impresa che le restituisca considerazione - si legge -. L’avversario si presta, il Borussia è forte quando attacca e vulnerabile quando difende. Una ri-aggressione riuscita bene, con una verticalizzazione rapida, potrebbe spedire Thuram o chi per lui nello spazio e creare le premesse per un gol. Non sappiamo quanto Cristian Chivu tenga alla Champions. Se ha scelto di puntare sul campionato, ha fatto bene. La Champions è aleatoria: oggi c’è, domani chissà".