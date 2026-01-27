"Perisic verso il ritorno. Il Psv può liberarlo dopo il match di coppa": questo il titolo della Gazzetta dello Sport all'interno del giornale di oggi. In primo piano, in casa Inter, c'è sempre la situazione di mercato che riguarda l'esterno croato, il calciatore individuato per rintuzzare il buco lasciato dal ko di Dumfries.

Ieri un altro croato, il giovane Jakirovic, è diventato nerazzurro ed è spuntato sui social il commento proprio del connazionale più famoso, che in qualche modo ha dato il benvenuto al difensore ormai ex Dinamo Zagabria. "Prima dell’ultima giornata di Champions nessuna telefonata verrà recapitata ai dirigenti del Psv Eindhoven, in queste ore focalizzati sul tentativo di impresa contro il Bayern che può valere la qualificazione ai playoff. Per questa partita l’allenatore Bosz ha rinunciato a diversi titolari nell’ultimo impegno di campionato contro il Nac Breda. E tra questi c’era appunto Perisic, che in ogni modo ha spiegato alla società di voler tornare all’Inter. Oggi da Eindhoven è arrivato un secco no alla sua richiesta diretta. Ma senza la Champions la posizione oltranzista potrebbe essere ammorbidita visto che il Psv ha già in pugno l’Eredivisie, che guida con 14 punti di vantaggio sul Feyenoord secondo in classifica", si legge.

A lasciare il posto nella lista Uefa sarebbe proprio Luis Henrique, con Ausilio pronto a liberarlo in caso di ritorno di Perisic: sono giunte offerte da Bournemouth e Besiktas per il brasiliano. L'Inter aveva fatto un tentativo anche per Ndoye, oggi al Nottingham Forest, ma il club inglese ha detto no. Ma il nome dello svizzero resta sul taccuino del diesse nerazzurro.

"È sicuramente in chiusura, infine, l’acquisto di un altro difensore croato dal futuro luminoso: si tratta di Branimir Mlacic, classe 2007 dell’Hajduk. Nelle prossime ore è previsto l’incontro risolutivo a Milano. Mlacic dovrebbe costare circa 4 milioni e rimanere a Spalato fino a giugno. Il retroscena: l’Inter pochi mesi fa aveva provato a strappare alla Dinamo anche Martin Baturina, oggi talento a disposizione di Fabregas. Ma il Como offrì 25 milioni più bonus diventando un interlocutore irraggiungibile", svela la rosea.