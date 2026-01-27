Mentre l'Inter di Chivu si prepara all’ultima delle otto sfide valide per la League Phase di Champions League, in programma domani in casa del Borussia Dortmund, Ausilio e colleghi focalizzano la loro attenzione sul mercato, entrato nel rush finale. A parlare degli aggiornamenti di casa nerazzurra è Fabrizio Romano che a proposito di Branimir Mlacic, diversamente dalle aspettative, non ha ancora certezze se non che la dirigenza meneghina, che si aspettava di chiudere entro oggi, sta ancora aspettando una risposta dal giocatore e dal papà. Attesa e impasse non solo per il classe 2007 ma anche per l'altro croato in ballo, ovvero Ivan Perisic.

Per l'ex esterno nerazzurro bisognerà ancora attendere quantomeno le 23 di domani, quando si conoscerà il risultato del match di Champions tra PSV Eindhoven e Bayern Monaco, che decreterà il prosieguo europeo o meno della squadra olandese. Una variabile che potrebbe fare la differenza: qualora il PSV dovesse restare nella massima competizione europea, liberare Perisic sarà davvero complicato. Qualora si dovesse concretizzare lo scenario opposto, quindi l'uscita degli olandesi dalla Champions, l'esterno croato potrebbe chiedere la cessione, cosa che chiederà personalmente con l'intenzione di convincere i dirigenti del PSV di lasciarlo ritornare a Milano. Dal canto loro i rood-witten continuano a fare muro con l'intenzione di trattenerlo in rosa a prescindere dalla Champions.