Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Chivu, ma secondo Sky Sport nell'undici dell'Inter ci saranno tanti ritorni dal 1' per la sfida di Champions League di domani contro il Borussia Dortmund. Davanti a Sommer la linea difensiva a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni (da non scartare l'ipotesi Acerbi), con Luis Henique e Dimarco sulle corsie esterne. In cabina di regia ci sarà invece Zielinski affiancato da Sucic e Mkhitarayn (anche Frattesi in lizza), mentre in attacco dovrebbe rivedersi la coppia Thuram-Lautaro: da non escludere la possibilità di un rilancio da titolare di Bonny per far rifiatare l'argentino, che è anche diffidato.