Anni fa Rafa Benitez è stato vicino alla Roma, domani sera avversaria del suo Panathinaikos nell'ultima giornata della League Phase di Europa League. Stuzzicato da Sky Sport, il tecnico spagnolo torna sulla trattativa di diversi anni fa ricordando anche le sue esperienze italiane: "Se sono stato vicino alla Roma? Sì, mi piace tanto l'Italia. E soprattutto queste squadre forti in una grande città sono interessanti per qualsiasi allenatore. Poteva essere un'opportunità, ma sono stato tanto contento all'Inter e al Napoli. Però Roma è sempre stata un'altra squadra forte che interessa a tutti gli allenatori".