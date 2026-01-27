Nella pazza vittoria in rimonta dell'Inter sul Pisa c'è anche il grande merito di Federico Dimarco. Lanciato in campo sul doppio svantaggio, il mancino interista ha inciso sul match con una prestazione monstre, arricchita dall'assist al bacio per Lautaro Martinez e dalla splendida volée del momentaneo poker. La Lega Serie A premia il 32 nerazzurro inserendolo nella Top 11 della 22esima giornata di Serie A in una difesa a tre completata da De Winter e Palestra.