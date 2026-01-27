Nella pazza vittoria in rimonta dell'Inter sul Pisa c'è anche il grande merito di Federico Dimarco. Lanciato in campo sul doppio svantaggio, il mancino interista ha inciso sul match con una prestazione monstre, arricchita dall'assist al bacio per Lautaro Martinez e dalla splendida volée del momentaneo poker. La Lega Serie A premia il 32 nerazzurro inserendolo nella Top 11 della 22esima giornata di Serie A in una difesa a tre completata da De Winter e Palestra.
BEST 11 @Fantacalcio pic.twitter.com/CkAZnk1sLa— Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2026
Sezione: News / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 18:37
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
Martedì 27 gen
- 20:27 Arsenal, Arteta: "Il Kairat ha messo in difficoltà Real e Inter. Ma noi vogliamo vincere ancora"
- 20:13 Sky - Borussia Dortmund-Inter, qualche dubbio per Chivu. Bonny fa rifiatare Lautaro?
- 19:58 Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi? Non c'è offerta che tenga: Pio Esposito non si muove dall'Inter"
- 19:43 DAZN, ascolti boom per la 22esima giornata. Inter-Pisa poco oltre il milione di spettatori
- 19:29 Romano: "Perisic-Inter, in caso di uscita dall'UCL del PSV il croato chiederà la cessione. Mlacic resta in sospeso"
- 19:14 Sky - Franco Carboni torna in Serie A: l'argentino lascia l'Empoli e si unisce al Parma. Domani le visite
- 19:13 Chivu in conferenza: "Borussia forte, qui non è semplice per l'energia. Esami per Barella, Lautaro non vuole riposare"
- 19:00 Rivivi la diretta! La vigilia di BORUSSIA DORTMUND-INTER, stop BARELLA, le ULTIME su PERISIC e LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bisseck in conferenza: "Vogliamo vincere col Dortmund e non abbiamo paura dello stadio"
- 18:50 fcinMlacic-Inter verso il no definitivo. Sensazioni negative dopo gli ultimi contatti
- 18:49 Bisseck a Sky: "Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Siamo l'Inter, dobbiamo fare di tutto per vincere trofei"
- 18:48 Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarlo"
- 18:23 UFFICIALE - Daniel Maldini saluta l'Atalanta: l'attaccante 2001 passa temporaneamente alla Lazio
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due
- 12:00 SI - Anche l'Inter sul centrocampista classe 2002 del Modena Yanis Massolin
- 11:45 CdS - Perisic non vede l'ora di tornare all'Inter: molto passa dall'entità dell'indennizzo
- 11:30 Zola: "L'Inter vola, ma per lo scudetto è ancora tutto aperto. Iniziato un ciclo Chivu? I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare"
- 11:16 TOP8 difficile ma NON IMPOSSIBILE: le COMBINAZIONI. CHIVU con l'INTER migliore: GIUSTO o SBAGLIATO?
- 11:02 CdS - Mlacic, Frattesi e Asllani: gli ultimi nodi del mercato dell'Inter
- 10:48 UFFICIALE - L'Inter femminile prende Annika Paz. E i social si scatenano
- 10:34 Il Giorno - Pio Esposito sotto i riflettori, arrivano le sirene inglesi: ipotesi di rinnovo già dopo il mercato
- 10:20 Capitolo Scudetto, Di Napoli non ha dubbi: "Può perderlo solo l'Inter. Ma se il Milan ci crede..."
- 10:06 TS - Luis Henrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto
- 09:52 TS - Inter, il miglior acquisto è Zielinski. E il polacco è anche un talismano
- 09:38 TS - Borussia-Inter, cabala contro i nerazzurri: stesso arbitro di Monaco e un brutto precedente
- 09:24 Scala: "Chivu ha dato all'Inter nuove caratteristiche. Lo stadio del Dortmund? Impatto forte, ma..."
- 09:10 GdS - Scudetto, Champions e Coppa Italia: l'Inter non sceglie e punta sulla Chivucrazia
- 08:56 CdS - C'era una volta la dipendenza dalla Thu-La: i numeri premiano Pio e Bonny
- 08:42 Capello: "Inter e poi Milan: la classifica rispecchia i valori. E le fatiche di coppa non sono più un fattore. Perisic? La dirigenza sarà convinta..."
- 08:28 CdS - L'importanza di Dortmund: tornano Akanji, Barella e la Thu-La
- 08:14 GdS - Calhanoglu "vede" il Sassuolo, Dumfries pronto per fine febbraio
- 08:00 GdS - Perisic vuole l'Inter e "accoglie" Jakirovic. In chiusura Mlacic, retroscena Baturina
- 01:20 Zuberek in conferenza: "Devo migliorare i movimenti in area e cerco sempre di fare ciò che chiede il mister"
- 00:00 Chivu merita un aiuto
Lunedì 26 gen
- 23:58 Sky - Inter, tentativo ufficiale per Perisic in caso di eliminazione del PSV dalla Champions. Luis Henrique, gradimento del Bournemouth
- 23:53 Lecco ko con l'Inter U23, il commento di Marrone: "Schiaffo giusto da prendere"
- 23:38 Lecco, Valente: "Oggi giornata no, complimenti all'Inter U23. Dovevamo portare a casa almeno lo 0-0"
- 23:32 Lecco-Inter U23, le pagelle: partita monstre di Stante e Prestia, ma tutta la squadra convince. Vecchi merita un 8
- 23:25 UFFICIALE - ACR Messina, ingaggiato Werner Cauet. E' il figlio dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar