L'Osservatorio calcistico del CIES ha reso noto la classifica numero 531 con le 100 squadre al mondo con il più alto valore complessivo dei giocatori del proprio vivaio ancora sotto contratto (in rosa o in prestito). Grazie a giocatori come Lamine Yamal , Pau Cubarsí , Fermin López e Alejandro Balde, il Barcellona è in cima alla lista con un valore di trasferimento di 738 milioni di euro.

Manchester City (286 milioni di euro) e Bayern Monaco (284 milioni di euro) completano il podio. Altre sei squadre hanno giocatori del loro vivaio sotto contratto il cui valore di trasferimento totale supera i 200 milioni di euro: tre dalla Spagna ( Real Madrid , Athletic Club e Real Sociedad ), due dall'Inghilterra (Chelsea e Arsenal), così come il Paris St-Germain (204 milioni di euro, in crescita grazie in particolare a Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye e Ndjantou).

Due club portoghesi, Porto e Sporting Lisbona, guidano la classifica tra le squadre al di fuori delle big five. Sono davanti a due club olandesi (AZ Alkmaar e Ajax) e al Benfica. Le prime tre squadre extraeuropee, tuttavia, sono il Corinthians (con Breno Bidon come principale risorsa), il Vasco da Gama (con Rayan Vitor) e il Boca Juniors (con Di Lollo). L'Inter si trova, prima delle italiane, al tredicesimo posto di questa graduatoria con un valore complessivo di 124 milioni di euro. Il calciatore che ha la valutazione più alta è Pio Esposito (80 milioni).