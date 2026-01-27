José Mourinho smentisce i maligni che avevano visto un riferimento ad Alvaro Arbeloa o Cristian Chivu nelle sue dichiarazioni prima della gara tra Benfica e Juve rispetto al fatto della scelta di un top club di affidare la squadra a un allenatore debuttante: "Rispetto molto il fatto che cerchiate di indirizzare le cose nella direzione che più vi aggrada - la premessa di Mou in conferenza stampa -. La domanda riguardava Spalletti, e la mia risposta riguarda lui. Nel 2000, il Benfica chiamò un allenatore che non aveva mai allenato nessuno, quell'allenatore non rispose perché pensava che lo volessero come assistente; è successo anche a me. Gli spagnoli l'hanno usato per parlare di Arbeloa, gli italiani per parlare di Chivu. Entrambi sono come ragazzi per me, miei ex giocatori, e speciali. Dal punto di vista umano, Arbeloa è uno dei miei giocatori preferiti. Non era il migliore, ma forse era uno dei migliori del Real Madrid. Spero che tutto vada per il meglio per Arbeloa e che abbia una carriera fantastica".