Interpellato da 'SuperNews', testata sportiva di Superscommesse.it, l’ex calciatore Jeda ha rilasciato un’intervista in cui si espresso anche sullo stato di forma dell’Inter che, se in Champions è protagonista di un percorso un po’ più altalenante, in campionato guarda attualmente tutti dall’alto del primo posto della classifica a quota 52 punti. Ecco il parere di Jeda sulla squadra di Chivu.



L'Inter si tiene stretto il posto di capolista in campionato. Quali calciatori pensi che siano imprescindibili per questa squadra?

“Uno su tutti, Lautaro Martínez. Non è soltanto un grande attaccante, ma un leader. Quando è in area e gli arriva un pallone giocabile, lo trasforma in goal. Subito dopo, c'è Dimarco: non sta facendo bene, ma molto di più; si sta rendendo strepitoso. Aggiungo, sullo stesso gradino, altri tre: Barella, Calhanoglu e Zielinski, perché sono dotati di un'intelligenza tattica di notevole spessore. Sarebbe ingiusto, però, citare soltanto questi, perché credo che l'Inter sia forte nel suo insieme; è una squadra che attacca tantissimo, tanto da tralasciare la fase difensiva in alcune occasioni, come contro il Pisa in campionato; lo si è visto anche in Champions League contro l'Arsenal, prendendo dei goal un po' troppo ingenui che una squadra di questo livello non deve permettersi. Credo che anche in fase offensiva ci sia da tirare fuori un po' di cattiveria in più, perché in alcune gare ha creato tantissime occasioni senza concretizzarle appieno. Si tratta di piccoli dettagli che possono trasformare una squadra molto forte in una di livello top”.