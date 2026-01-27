Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Kairat Almaty, l'allenatore dell'Arsenal, ultimo eurorivale dell'Inter, Mikel Arteta ha parlato del percorso europeo della sua squadra, proiettandosi al match contro i kazaki, altro rivale continentale della stagione dei nerazzurri.

"In Champions ogni partita è complicata perché affronti squadre abituate a vincere - ha premesso lo spagnolo prima di citare la squadra di Chivu -. Ho rivisto le loro gare contro Real Madrid e Inter: sono riusciti a metterli in grande difficoltà. Ci aspettiamo una partita simile e dovremo essere al massimo, perché vogliamo vincere ancora" ha chiosato rimarcando la fame dei Gunners, reduci dalla vittoria europea a San Siro e primi in solitaria in classifica.