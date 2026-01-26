Luca Marrone analizza con lucidità la prova negativa del Lecco, uscito sconfitto contro l'Inter Under 23 nel Monday Night della 23esima giornata del Girone A di Serie C: "È sotto gli occhi di tutti che non è stata la nostra miglior partita, si percepiva che qualcosa non andava come le altre volte. E' un campionato difficile e dobbiamo tirarci su le maniche - ha detto in conferenza stampa -. E' difficile dire cosa salvare della serata, anche io dal campo non ho percepito energia e voglia di buttare dei palloni in area per cercare una mischia, un episodio. Come ho detto, forse stasera era giusto che non andasse dalla nostra parte. Forse stasera ci meritavamo un rimpallo sfavorevole e uno schiaffo giusto da prendere".