Dopo Cristian Chivu è Yann Bisseck a presentare il match di domani contro il Borussia Dortmund, valido per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League, ai microfoni di Inter TV. Di seguito le parole del difensore tedesco.

Quanta voglia c'è di fare il meglio domani?

"Come sempre, come in tutte le altre. È una partita di Champions che è fortissima, lo sappiamo. Siamo ben preparati e vogliamo vincere questa gara, come le altre".

Tu sei tedesco hai una motivazione in più per fare bene?

"No. Come giocatore quando sei in campo non pensi a queste cose. Io voglio fare sempre il meglio, aiutare la squadra a vincere. Il resto è qualcosa in più".

Siete pronti ad affrontare anche il muro giallo?

"Anche in Italia abbiamo stadi con tifosi molto appassionati, giochiamo a San Siro quindi... Sappiamo cosa dobbiamo fare. È sempre bello giocare partite contro tifosi così cattivi, sarà una bella partita".