Collegamento speciale con l'inviato di FcInterNews direttamente da Dortmund e dall'esterno dell'hotel in cui soggiorna la squadra nerazzurra. Le probabili scelte di Chivu, cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata di Champions e i possibili sviluppi di mercato.

Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
