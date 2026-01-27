Viviamo insieme la vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valido per l'ultima maxi giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione e la conferenza stampa di Chivu che perde Barella. Spazio anche al calciomercato con gli aggiornamenti su Perisic e Luis Henrique.

Mar 27 gennaio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
