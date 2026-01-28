"Dove vogliamo arrivare? Non possiamo dirlo", dice onestamente Alvaro Morata dopo aver segnato il gol del 3-1 qualche minuto dopo il suo ingresso in campo. Lo spagnolo non sa dire dove può arrivare la squadra di Fabregas, ma una cosa può dirla e così fa ai microfoni di Sport Mediaset nel post-gara di Coppa Italia vinta ieri sera contro la Fiorentina, ovvero tentare in tutti i modi di trattenere il gioiellino argentino, tanto apprezzato anche all'Inter, nel capoluogo lombardo. "Nico Paz è un campione dentro al campo e tutti questi ragazzi sono fantastici" ha detto dopo aver ringraziato con emozione i compagni per la vicinanza dopo il lungo infortunio rimediato durante il match del girone d'andata contro i nerazzurri di Chivu.

E a proposito di Nico Paz poi aggiunge tentandolo con un gesto d'amore verso il 'loro' Como:

"Se rimane qui con noi un altro anno, gioco gratis".