Arrigo Sacchi fornisce alibi al Napoli: "Troppi infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento sia in Europa sia in Italia. Il cammino in Champions League dei ragazzi di Conte è stato molto altalenante e mai veramente convincente. L’ultimo pareggio a Copenaghen e, prima ancora, la sconfitta in casa del Benfica e lo 0-0 interno contro l’Eintracht Francoforte, non sono risultati in linea con le qualità del gruppo", scrive l'ex ct azzurro suolla Gazzetta dello Sport.

Sull'Inter: "Dopo un avvio spumeggiante (quattro vittorie nelle prime quattro partite), ha tirato il freno a mano: tre sconfitte nelle ultime tre. D’accordo che ha affrontato l’Atletico Madrid, il Liverpool e l’Arsenal (queste ultime due a San Siro), ma i nerazzurri, finalisti della scorsa edizione, dovrebbero già essere al livello di questi club - attacca Sacchi -. Mi pare, invece, che, mentre in campionato hanno compiuto una bella rimonta con sorpasso e allungo, in Europa si siano un po’ addormentati. A Dortmund, contro il Borussia, non sarà una passeggiata, ma è il momento giusto per alzare la voce, anche per dimostrare di poter fare lo stesso percorso del 2025".