Anche Riccardo Melgrati, portiere dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Trento.

Come hai vissuto la sofferenza nel finale quando il Trento ha accorciato?

"Fa comunque parte della nostra crescita saperci mettere lì, compattarci, soffrire. Sicuramente ci sono delle similitudini come con Vercelli. abbiamo fatto la nostra gara e nel finale abbiamo dovuto soffrire gli avversari che arrivavano con un po' più di dinamicità, ma alla fine l'abbiamo portata alla grande a termine".

Come avete gestito il gruppo voi fuoriquota nel periodo duro?

"Uno cerca sempre di sostenere i ragazzi più giovani nel corso dei periodi difficili. Noi più grandi ci siamo già passati nella nostra esperienza, uno cerca di tornare alla propria esperienza e in totale serenità di dare qualche consiglio, nulla di più".

Che valori ha questa squadra, tecnici e non?

"Il gruppo ha valori importantissimi, a livello morale soprattutto. A livello individuale, come ragazzi sono cresciuti in un settore giovanile dove gli hanno insegnato i giusti valori. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico c'è sicuramente un valore importante, con margine per poter migliorare. Ma il gruppo è forte".

Ti aspettavi un Trento così scarico?

"Conoscevamo il nostro avversario perché lo abbiamo affrontato in campionato all'andata e in un'amichevole estiva: è una squadra con dinamicità offensiva, con compattezza difensiva. Nel finale hanno fatto un'ottima gara e sono stati pericolosi, ma ce lo aspettavamo".