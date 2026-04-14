In vista del match tra Inter U23 e Union Brescia, in programma sabato 25 aprile 2026 alle 20.30 all'U Power di Monza, la squadra bresciana dovrà fare a meno dei propri tifosi. Il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha difatti disposto "il divieto di vendita dei titoli d’ingresso ai residenti nella provincia di Brescia" come si legge nel comunicato diramato dalle Rondinelle.