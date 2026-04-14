In vista del match tra Inter U23 e Union Brescia, in programma sabato 25 aprile 2026 alle 20.30 all'U Power di Monza, la squadra bresciana dovrà fare a meno dei propri tifosi. Il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha difatti disposto "il divieto di vendita dei titoli d’ingresso ai residenti nella provincia di Brescia" come si legge nel comunicato diramato dalle Rondinelle.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 17:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi