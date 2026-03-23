Inter U23-Trento, match valido per la 15esima giornata di ritorno di Serie C, inizialmente in programma, allo U-Power Stadium di Monza, domenica 29 marzo, è stato riprogrammato a mercoledì 8 aprile, con kick-off alle 15. Per la squadra di Stefano Vecchi, quindi, il prossimo impegno in calendario diventa quello di sabato 4 aprile alle 14:30 contro la Pro Vercelli.

Questi i prossimi appuntamenti:

sabato 4 aprile ore 14:30 Pro Vercelli-Inter U23

mercoledì 8 aprile ore 15:00 Inter U23-Trento

domenica 12 aprile ore 20:30 Arzignano V.-Inter U23

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 15:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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