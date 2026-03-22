L'Inter U23 inciampa ancora in casa contro la Dolomiti Bellunesi: 1-2 a Monza. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri.

CALLIGARIS 7 - Solo il gol di Clemenza, un super tiro da fuori, riesce a bucarlo nei primi 45'. Per il resto nel primo tempo è nettamente il migliore in campo, con almeno tre parate sopra la media su Mignanelli e su Marconi. Nella ripresa è meno impegnato, nulla può però sul colpo di testa di Mondonico. Il migliore dell'Inter U23 quest'oggi, con una prova di carattere dopo la brutta prestazione di Vicenza.

CINQUEGRANO 6.5 - Soffre in avvio, con diverse sbavature che l'Inter rischia di pagare caro. Poi nel finale nobilita la sua partita con il gol dell'1-2. Non serve a granché, ma si toglie una discreta soddisfazione personale.

ALEXIOU 6.5 - Provvidenziale in avvio quando salva sulla linea il tiro di Mignanelli. Poi è sempre attento, anche se non è più chiamato a grandi interventi come quello sulla mezzala della Dolomiti di inizio gara.

PRESTIA 6 - Mezz'ora scarsa in cui non commette errori particolari, senza grandi occasioni per mettersi in mostra. Dal 28' STANTE 5.5 - Perde Mondonico in occasione del gol del momentaneo 0-2. Un errore che costa caro alla squadra di Vecchi.

KAMATE' 5.5 - Partita no anche per lui, fino al 93', quando trova Cinquegrano per l'assist dell'1-2. In precedenza però non era mai riuscito a trovare la giocata giusta negli ultimi 30 metri.

BOVO 5 - Travolto come tutti i giocatori del centrocampo nerazzurro. Ogni volta che la Dolomiti trova il modo di distendersi non riesce a opporre alcuna resistenza. Prestazione decisamente negativa. Dal 68' ZUBEREK 6 - Fa a sportellate come suo solito, riuscendo in un paio di situazioni anche a dare l'opportunità all'Inter di distendersi.

FIORDILINO 5 - Periodo di flessione prolungata per il play di questa Inter U23. Non riesce mai a controllare i ritmi, con i centrocampisti avversari che mettono in campo ben altra intensità: grande sofferenza per lui.

TOPALOVIC 6 - In avvio è forse il migliore tra i giocatori di movimento dell'Inter U23. Poi cala con il passare dei minuti, non riuscendo più a farsi trovare come aveva fatto nei primi minuti. Spesso si accontenta poi del tiro da fuori quando potrebbe cercare altre soluzioni.

AMERIGHI 5.5 - Poco coinvolto. Dalla sua parte l'Inter arriva raramente e quando lo fa non sfonda. Un passo indietro rispetto al rendimento che aveva avuto nelle ultime settimane. Dall'86 COCCHI S.V.

LAVELLI 5.5 - Ancora una volta esce dal campo dopo aver lottato ma senza aver inciso. Rispetto a La Gumina però è decisamente più in partita, . Dal 68' IDDRISSOU 5.5 - Pochi palloni per lui, che fatica a dare una mano alla causa.

LA GUMINA 5 - Primo tempo in cui è in enorme difficoltà, dal punto di vista fisico in primis. Tocca pochi palloni, la maggior parte dei quali sbagliando. Giusta la sostituzione dopo 45 minuti. Dal 46' BERENBRUCH 5.5 - Non riesce a dare la scintilla all'Inter U23, diversamente rispetto a quanto successo in altre occasioni.

Mister STEFANO VECCHI 5 - L'Inter U23 esce sconfitta senza aver creato granché, con un'altra prestazione sotto tono. Se il Vicenza ovviamente era avversario di grande valore, oggi la partita era decisamente più alla portata e quindi la prova è decisamente insufficiente. I nerazzurri hanno sofferto tanto in campo aperto, faticando parecchio soprattutto nel primo tempo. La crisi inizia a diventare parecchio lunga, fondamentale per Vecchi trovare la chiave per tornare in carreggiata e portare al termine la stagione con un rendimento diverso rispetto a quello delle ultime dieci partite.