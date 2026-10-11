Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, dopo aver archiviato la trasferta pugliese contro il Bari, si concentra ora sul recupero contro l'Inter, occasione per ritrovare energie e provare a ripartire. Gli obiettivi stagionali sono chiari: "Valorizzare i giovani come stiamo facendo e salvarci, mantenere il titolo". Infine, il ringraziamento ai tifosi, presenti anche a Bari per sostenere la squadra", le parole riprese da TuttoC.com.