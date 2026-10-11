Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, dopo aver archiviato la trasferta pugliese contro il Bari, si concentra ora sul recupero contro l'Inter, occasione per ritrovare energie e provare a ripartire. Gli obiettivi stagionali sono chiari: "Valorizzare i giovani come stiamo facendo e salvarci, mantenere il titolo". Infine, il ringraziamento ai tifosi, presenti anche a Bari per sostenere la squadra", le parole riprese da TuttoC.com.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 22:02 / Fonte: TuttoC
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione