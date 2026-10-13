A pochi istanti dalla conclusione della sfida persa per 3-4 contro i belgi del Club Brugge, il tecnico nerazzurro Crisitan Chivu si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l'esito della sfida nel corso del postpartita.
Partita un po' strana per via dei tanti gol. Quello che emerge è che i belgi hanno fatto male quando venivano in avanti e l'Inter è apparsa fragile. È d'accordo?
"Il primo tempo è stato buono da parte di entrambi per intensità. Abbiamo fatto anche cose giuste, poi abbiamo subito gol da una ripartenza su calcio d'angolo e qualche episodio sfavorevole dove potevamo essere meglio organizzati. Eravamo riusciti a rientrare in partita trovando il pari e poi abbiamo avuto due occasioni importanti. La frustrazione e un po' di frenesia ci hanno fatto perdere le distanze e l'equilibrio. Poi dopo l'1-2 siamo andati fuori giri e abbiamo perso la lucità nel mantenere il piano gioco. Questo anche per merito dei nostri avversari che ci hanno messo in difficoltà".
I gol subiti stanno diventando un fattore perché adesso i gol subiti in stagione sono 14. Questo dato la preoccupa?
"Non posso dire di no. Bisogna calcolare che in Champions League quando vai sotto di un gol può essere difficile da recuperare per la qualità degli avversari. Noi pensiamo al nostro equilibrio, ai duelli, alle seconde palle e alle riaggresioni".
In Champions League i risultati non stanno arrivando e adesso di fatto siete obbligati a vincere tutte le prossime partite. La preoccupa pensare che nelle ultime partite di coppa (comprendendo la scorsa stagione, ndr) l'Inter ha incassato sette sconfitte?
"Siamo consapevoli di cosa non va in Champions League. Stiamo pensando a come influire sull'aspetto mentale. Mi prendo la responsabilità perché magari non riesco a trasmettere un certo tipo di equilibrio per affrontare queste partite. Bisogna essere fiduciosi perché mancano sei partite anche se queste sconfitte fanno male. Dobbiamo cercare di lavorare per trovare l'equilibrio e l'entusiasmo".
Oggi c'era una una squadra che camminava e un'altra che correva. Non avete lavorato sull'idea di fare filtro quando perdevate palla?
"L'avevo detto ai ragazzi e la sensazione l'ho avuta anche dalla panchina. Presi dalla frustrazione abbiamo perso la nostra intensità e ci siamo dimenticati di tornare indietro e di ritrovare equilibrio. Le distanze erano troppo lunghe e abbiamo sbagliato tanti tempi di gioco. Magari la responsabilità è mia che non sono riuscito a trasmettere le cose giuste. Forse dovremo cambiare qualcosa".
La differenza tra Serie A e Champions è evidente. Come affronti il fatto che anche le meno blasonate possano dare problemi?
"C'è differenza di intensità e tecnica. Noi abbiamo l'obbligo di trovare equilibrio consapevoli che ogni piccolo errore lo paghi perché questa coppa si fa sui dettagli. Bisogna avere lucità e pazienza senza perdere qualità. Non dobbiamo perdere fiducia e entusiamo. Bisogna interpretare meglio le partite e capire che alcune volte le distanze devono essere diverse e che si devono capire il momento della partita".
Autore: Carlo Alberto Gamba
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:05 Brugge, Leko in conferenza: "Vorrei altri Sommer. Vincere a San Siro il momento più bello in carriera"
- 00:00 I numeri restano lì. Bisogna capire il proprio status
- 23:58 Bisseck a ITV: "Non si possono prendere quattro gol in Champions, ti ammazza"
- 23:55 Chivu in conferenza: "Sindrome Champions? Non c'è una spiegazione, ma non significa che siamo più scarsi"
- 23:55 videoInter-Club Brugge 3-4, Tramontana: "Inter da oratorio! Un disastro, non si può perdere la testa così"
- 23:54 Chivu a Sky: "Dobbiamo imparare a capire i momenti della partita. Dopo l'1-2 siamo andati fuori giri"
- 23:50 Inter-Club Brugge, la moviola - Tanti gol e pochi episodi dubbi a San Siro
- 23:45 Diouf a ITV: "Ci è mancato equilibrio nelle due fasi, dobbiamo fare meglio"
- 23:40 Chivu a ITV: "Non è una gara da squadra ambiziosa, dobbiamo fare meglio"
- 23:36 Tresoldi a Sky: "Sapevamo di poter sfruttare gli errori dell'Inter, forse stavamo meglio. La Nazionale..."
- 23:33 Bonny a ITV: "Brutta sconfitta, dobbiamo analizzare e reagire subito"
- 23:18 videoBonny in mixed: "Qualificazione? Possiamo vincere contro tutti. Nel calcio vince chi fa un gol in più"
- 23:08 Champions League, i risultati della seconda giornata
- 23:02 Inter-Club Brugge, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:02 Champions? Opera da... Tresoldi: folle 4-3, il Club Brugge affonda l'Inter
- 22:57 Inter-Club Brugge, Fischio Finale - Champions, il sogno è di Tresoldi. Zero punti in tasca per Chivu
- 22:57 Inter-Club Brugge, le pagelle - Akanji replica il Bodo, Diouf si prende responsabilità
- 22:55 In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-CLUB BRUGGE. COLLEGAMENTO LIVE da SAN SIRO
- 22:00 Inter-Club Brugge, che colpo d'occhio! presenti circa 74 mila spettatori
- 20:30 Chivu a Sky: "I ragazzi devono divertirsi. Questo trofeo non dà garanzie"
- 20:25 Marotta a Sky: "Sarà importante approfittare delle gare casalinghe. Sul sogno Champions..."
- 19:52 Martinez a ITV: "Dobbiamo partire subito forte, abbiamo buone possibilità"
- 19:37 Mourinho in conferenza: "Roma e Inter le più forti, non devo dirlo io"
- 19:14 Mourinho sfida la Roma: "Avversari, ma non saremo mai nemici"
- 18:59 Alessio: "La rosa migliore ce l'ha l'Inter, ma vincere non è mai facile"
- 18:44 Colpaccio di Netflix: si aggiudica i diritti per i Mondiali 2030 in Spagna
- 18:29 Boniek: "Inter forte e completa, ma la Roma deve farsi trovare pronta"
- 18:15 Polli: "Il gol in azzurro lo dedico a me. Infortuni? Grazie all'Inter..."
- 18:02 Galli: "Darmian, professionalità ed esperienza: sarà un punto di riferimento per il Bologna"
- 17:48 Trevisani: "L'Inter se vuole fa 100 punti. Nessun'altra ci riuscirebbe"
- 17:40 Youth League - Inter-Club Brugge, gli Up&Down: La Torre dà ordine, Mackiewicz e Breda solidità
- 17:34 Giugliano-Inter U23, le pagelle: Zuberek game changer, Kaczmarski si rimbocca le maniche
- 17:24 videoInter-Club Brugge 1-1, Bigica: "C'è rammarico, ma passi in avanti dopo il Como"
- 17:20 Mauro: "L'Inter in A può avere solo un problema. La Lazio non è una rivale"
- 17:06 Ganz: "Per lo Scudetto in questo momento c'è anche la Lazio"
- 16:56 Youth League - L'Inter la sblocca dopo pochi secondi, il Brugge pareggia nel finale: è 1-1
- 16:51 Emanuele Filiberto: "Savoia, la vittoria sull'Inter U23 una gioia immensa"
- 16:44 L'Inter cala il poker a Giugliano: Mosconi e Zuberek le mosse decisive
- 16:37 Bonolis: "Inter da Triplete? La rosa c'è, ma è un terno al lotto. Vedremo"
- 16:23 Gasperini: "Cosa invidio a Mourinho? E' bravissimo a farsi comprare i giocatori"
- 16:08 Inter-Club Brugge, servizio extra di ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
- 15:53 A Marotta il 'Premio Volti della Metropoli': "La passione mi ha portato a vincere e a crescere come uomo"
- 15:38 Giudice sportivo: un turno di squalifica a Malen. Stessa sanzione per Spalletti e Pisacane
- 15:24 Bologna-Inter, tutto esaurito già scritto: restano in vendita pochi biglietti
- 15:10 Qui Bologna - Orsolini, gli esami confermano: out 3 settimane. Odgaard in gruppo
- 15:00 Gabbia, infortunio serio: il difensore tornerà solo nel 2027
- 14:50 Il Secondo Anello Verde Milano non arretra: "Giù le mani da San Siro"
- 14:42 Bonazzoli: "Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho fatto il mio dovere"
- 14:28 Feyenoord-Inter, da domani via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti
- 14:15 The Times - Uno stipendio non dichiarato mette nei guai Infantino
- 14:02 Gasperini: "Real? Abbiamo affrontato Inter e Como, tra le migliori d'Italia. Ora..."
- 13:47 Bologna, guaio Palladino: Orsolini rischia tre settimane di stop
- 13:33 Le Bihan: "Ammiravo Zidane e sono cresciuta con i video del Fenomeno"
- 13:25 Marotta: "Rispetto per il Brugge, ma vogliamo un risultato positivo"
- 13:19 Alessandro Albiero nuovo senior director sports di WPP Media Italy
- 13:10 videoPranzo UEFA, novità in casa Inter. Zanetti il primo ad arrivare
- 13:04 Verheyen: "Brugge a uomo con l'Inter? Nemmeno il Real Madrid lo ha fatto"
- 12:50 In attesa della Champions, Barella spettatore d'eccezione... al padel
- 12:37 Laporta esalta il suo Barça: "Giochiamo il calcio migliore del mondo"
- 12:23 Corsera - L'obiettivo di Chivu: creare le condizioni per vincere
- 12:09 Caressa: "Chivu vuole europeizzarsi, punta a fare bene in Champions"
- 12:00 videoTempo di CHAMPIONS: CHIVU con un paio di DUBBI. C'è da sfatare un TABÙ
- 11:54 La Repubblica - L'Inter non si nasconde: vietato abbassare l'asticella
- 11:41 TS - Inter-Brugge rischia di essere anche Esposito-Tresoldi: sfida per l'azzurro?
- 11:29 UFFICIALE - Stroppa non è più l'allenatore del Venezia
- 11:24 Lavelli: "Interista da sempre, Milito il mio preferito. Esordire in prima squadra un sogno"
- 11:15 Inter, l'analisi del bilancio: come è diventata una società in salute
- 11:02 Mancini: "Ho un ottimo ricordo di Mourinho. Nel secondo anno all'Inter..."
- 10:48 Acquisti e cessioni, i numeri ufficiali: Diouf il più costoso, segue Bonny
- 10:34 Diouf: "Chivu finora è l'allenatore più importante della mia carriera"