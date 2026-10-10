Sconfitta amara per l'Inter U23 a Torre Annunziata contro il Savoia. I nerazzurri escono battuti dal Giraud per 2-1. Il risultato non rispecchia l'andamento della gara: dopo essere passati in svantaggio all'11', con gol di Meola, i ragazzi di Vecchi hanno giocato meglio dei padroni di casa. Nel primo tempo, ma anche nel secondo. L'errore di Donato però ha spianato la strada a Scotti per il 2-0 al 52', con Bovo che ha accorciato 7 minuti dopo. Non è bastato, perché poi l'Inter U23 ha spinto a testa bassa, meritando ampiamente almeno un punto, ma non ha trovato il secondo gol. E' mancata un po' di precisione al tiro e un po' di fortuna. I nerazzurri potranno rifarsi martedì contro il Giugliano.

IL TABELLINO

SAVOIA-INTER U23 2-1

Marcatore: 11' Meola (S), 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Cozzoli (dall'8' D'Amore), Fabriani, Noce; Iob (dall'8' Zoboletti), Alfieri (dall'87' Riccardi),Tumbarello, Martina; Meola; Scotti (dall'87' Patrignani), Nepi (dal 67' Yeboah)

A disposizione: Bethers, Albanese, D'Agostino, Polizzi, Fiasco, Gemello, Ferrara, Mormile, Kalynovych.

Allenatore: Alessandro Formisano.

Ammonito: Alfieri (79')



INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Donato (dal 79' Sorino), Prestia, Tosto; Avitabile (dal 57' Agbonifo), Kaczmarski (dal 57' Cerpelletti) Fiordilino (dal 17' Bovo), Marello; Mosconi, Fumagalli; Lavelli (dal 57' Zuberek).

A disposizione: Taho, Raimondi, Stante, Venturini, Re Cecconi, Aidoo, Mancuso, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Fumagalli (59'), Tosto (71'), Donato (73')

Arbitro: Cristiano Ursini (sez. di Pescara).

Assistenti: Pascoli, Bertelli.

Quarto ufficiale: Mirabella.

Operatore FVS: Robilotta.

RIVIVI IL LIVE

16.28 - Finisce qui. Savoia batte Inter U23 2-1.

90' - Quattro di recupero.

89' - Lancio lungo per Agbonifo che ci crede e mette in mezzo per Fumagalli. L'ex Como non arriva sul pallone.

87' - Cambi per il Savoia. Fuori Alfieri per Patrignani e Riccardi per Scotti.

86' - Solito schema su punizione dalla distanza per l'Inter U23. Fumagalli crossa, Prestia fa sponda e di testa ci prova Zuberek. Colpo di testa debole, blocca Leonardo.

81' - Cambio per l'Inter. Fuori Donato e dentro Sorino.

79' - Giallo per Alfieri. Il giocatore del Savoia stende Fumagalli.

76' - Yeboah gira sull'esterno della rete dopo un'imbucata dalla trequarti, svagati qui Prestia e Donato.

76' - Savoia pericoloso con Martina sulla sinistra, il suo cross non trova i compagni in area. I campani hanno recuperato le redini della gara dopo qualche minuto di apprensione.

73' - Giallo per Donato. Qualche dubbio, intervento deciso, ma sul pallone ai danni di Scotti.

72' - La girata di Zoboletti su cross di Alfieri è imprecisa, pericolo scampato per l'Inter.

71' - Giallo per Tosto. Errore di Marello e Tosto trattiene Meola per non farlo arrivare sulla palla vagante. Ammonizione sacrosanta

69' - Botta dalla distanza di Zuberek: tiro che Leonardo addomestica in due tempi.

69' - Grande occasione per Fumagalli. Il 99 raccoglie la sponda di Bovo e scarica il destro, troppo chiuso sul primo palo.

67' - Cambio per il Savoia, esce Nepi ed entra Yeboah.

64' - Cerpelletti imbuca per Mosconi, che a sua volta serve Zuberek: diagonale rasoterra a centimetri dal palo. Ora Inter che spinge forte.

63' - Fumagalli prova a farla girare con il destro: schiena di Noce.

59' - In occasione del gol ammonito Fumagalli, che è finito accidentalmente addosso a Leonardo.

IL GOL - Palla recuperata dall'Inter U23 che attacca tre contro due. Mosconi imbuca per Zuberek, il polacco mette in mezzo dopo aver saltato il portiere e Bovo a porta vuota realizza.

59' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Bovo! Accorcia le distanze, 2-1!

58' - Noce provvidenziale su uno Zuberek entrato bene in partita. Palla che sibila a lato dopo la sua chiusura.

57' - Cambi per l'Inter, ben tre. Dentro Agbonifo, Zuberek e Cerpelletti per Avitabile, Lavelli e Kaczmarski.

56' - Meola prova il destro, palla che non trova la porta.

IL GOL - Follia di Donato, che di testa anticipa Melgrati su un pallone apparentemente innocuo e di fatto serve Zoboletti. Il quinto di destra dei torresi trova Scotti che, a porta vuota, deve solo spingere in rete. Beffa per l'Inter U23.

52' - GOL DEL SAVOIA. Erroraccio di Donato, Scotti realizza, 2-0.

51' - Avitabile chiude l'azione con un tiro da lontano, senza grandi pretese: palla in curva.

48' - Prestia svetta su corner, clamorosa svista dell'arbitro che non vede la deviazione al limite dell'area piccola di un difensore di casa e assegna il rinvio dal fondo.

48' - Subito Inter! Tosto chiude con una bella girata al volo l'azione dei nerazzurri, Leonardo devia in corner.

15.39 - Via alla ripresa!

15.37 - Le squadre sono di nuovo sul terreno di gioco. Tra poco via alla ripresa.

Risultato bugiardo al Giraud di Torre Annunziata, dove il Savoia conduce per 1-0 grazie al gol di Meola all'11'. Dopo un avvio poco convincente, l'Inter U23 è cresciuta alla distanza e nel finale meritava qualcosa di più. La squadra di Vecchi dovrà essere brava, nel secondo tempo, a trasportare l'inerzia positiva che ha accompagnato gli ultimi minuti della prima frazione. Da segnalare l'infortunio occorso a Fiordilino, costretto a lasciare il campo poco dopo il quarto d'ora di gioco.

15.20 - Finisce qui il primo tempo: Savoia avanti 1-0.

45'+3 - Stacco di Avitabile e palla ancora fuori di poco. Inter che ora meriterebbe il pareggio.

45'+2 - Mosconi! Il colpo di testa non trova la porta dopo il bel cross di Marello. Buon finale di primo tempo per l'Inter.

45'+1 - Cross troppo sul portiere di Avitabile dopo il buon lavoro spalle alla porta di Lavelli. Blocca Leonardo.

45' - Quattro minuti di recupero.

43' - Tiro da fuori firmato Mosconi dopo lo scambio con Lavelli: conclusione sporca e imprecisa.

38' - Sta crescendo l'Inter U23. Avitabile arriva al traversone rasoterra, non c'è nessuno in mezzo a raccogliere. La soluzione però era interessante.

37' - Inter che si fa vedere con il cross di Fumagalli verso Avitabile. L'esterno è tutto solo ma la palla sul secondo palo è leggermente lunga e Avitabile non riesce a colpire.

35' - Punizione battuta verso l'area di rigore, Prestia cerca la sponda ma Leonardo blocca. L'estremo difensore rilancia poi il contropiede dei suoi, chiuso da Zoboletti. Il diagonale dell'esterno di destra del Savoia è decisamente impreciso.

34' - Fabriani strattona Lavelli: punizione interessante per i nerazzurri.

32' - Tiro cross pericoloso di Zoboletti. Bravo Melgrati a bloccare.

29' - Martina crossa a rimorchio, la difesa dell'Inter libera e Lavelli si trova uno contro uno con Noce in campo aperto. Grande chiusura del centrale torrese, che evita guai per il Savoia.

25' - Primo vero squillo dell'Inter U23. Mosconi punta la porta, rientra sul sinistro e calcia. Tiro debole, para a terra Leonardo.

24' - Schermaglie a centrocampo. Qualche spinta tra Bovo e Meola, niente da sanzionare per Ursini.

24' - L'Inter arriva per la prima volta nell'area di rigore del Savoia. Il cross di Mosconi però non trova Lavelli, anticipato da Fabriani.

17' - Cambio per l'Inter. Non ce la fa Fiordilino, dentro Bovo.

15' - A terra Fiordilino, si tocca la coscia destra. Staff medico in campo, vedremo se anche l'Inter dovrà ricorrere a un cambio.

IL GOL - Martina serve Scotti sulla sinistra, che arriva al cross rasoterra. La palla viene respinta da Prestia addosso a Fiordilino, con Meola in agguato che colpisce al volo. Traversa e poi gol, avanti il Savoia.

11' - GOL DEL SAVOIA. Meola, firma lui il gol del vantaggio: 1-0 per gli oplontini.

8' - Doppio cambio per il Savoia. Esce, in barella, un sofferente Cozzoli. Al suo posto entrerà D'Amore. Out anche Iob, vittima del problema fisico lamentato in precedenza, entra Zoboletti.

7' - Sembra serio il problema per Cozzoli. Lo staff medico invoca la sostituzione e a breve arriverà il cambio.

5' - Improvvisa accelerazione dell'Inter, che trova bene lo spazio per servire Lavelli. In ritardo l'attaccante nerazzurro, Cozzoli lo anticipa, ma resta a terra.

4' - Subito gioco fermo. A terra Iob per i padroni di casa. Staff medico in campo, con il Savoia che intanto aveva iniziato meglio.

2' - Terreno di gara, sintetico, in ottime condizioni, nonostante il forte maltempo di queste ore.

14.31 - Fischia Ursini: è iniziata Savoia-Inter U23!

14.27 - Squadre in campo. Inter U23 in nerazzurro, padroni di casa in canonico completo bianco.

Il pomeriggio a tinte nerazzurre si apre con un antipasto da non perdere. In attesa della Prima Squadra, in campo alle 18 contro il Parma, l'Inter U23 sarà di scena a Torre Annunziata per sfidare il Savoia. La squadra di Vecchi è reduce da due settimane di stop, anomalia per la Serie C dove i club senza convocati nelle varie nazionali hanno continuato a giocare regolarmente. La conseguenza per l'Inter U23 è un doppio asterisco alla voce "Partite giocate". Importante quindi riprendere il ritmo e tornare a muovere la classifica per un ottobre che si prospetta ricco di impegni. Dall'altra parte, come detto, c'è il Savoia. I campani tornano oggi allo stadio Giraud dopo diversi mesi di assenza, in seguito ai necessari lavori di ammodernamento dopo la promozione dalla Serie D alla C. Gli oplontini hanno inoltre bisogno di punti per risalire la china, dopo averne raccolti 7 in otto gare disputate. Per l'Inter U23, dunque, non sarà facile. Ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara, che inizierà alle 14.30.