L'Inter U23 perde 2-1 in casa del Savoia. Decisivi i gol di Meola e Scotti per i torresi, non basta ai nerazzurri la rete di Bovo. Ecco le pagelle dei nerazzurri.

MELGRATI 6 - Incolpevole sui due gol, non ha grandi parate da compiere. La sensazione è che a volte la squadra si fidi il giusto, come in occasione del secondo gol, quando Donato lo anticipa nonostante l'assenza di avversari in zona.

DONATO 5 - Un errore pesante quello che regala il 2-0 al Savoia. Senza alcuna pressione commette una grave ingenuità che condanna di fatto alla sconfitta l'Inter U23. Avrà modo e tempo per rifarsi. Dal 79' SORINO S.V.

PRESTIA 5.5 - Anche lui si concede una sbavatura in occasione del gol dell'1-0. Con il suo rinvio centra Fiordilino e Meola ne approfitta. Poi, però, è dominante. Arriva per primo su tutti i palloni alti, solido anche in uno contro uno.

TOSTO 6 - Pochi acuti, alla fine il Savoia spinge poco e lui non commette errori. Non ha però nemmeno grande modo di esaltarsi.

AVITABILE 5.5 - Troppo morbido in occasione del gol dell'1-0, quando il cross su cui poi sbaglia Prestia arriva in area troppo facilmente dopo che lui è stato saltato. Impreciso anche con il pallone. Dal 57' AGBONIFO 5.5 - Entra in campo per dare supporto all'attacco interista: non ci riesce. Rimandato.

FIORDILINO 6 - Sfortunato due volte. La prima quando viene colpito dal rinvio di Prestia sull'1-0, la seconda quando è costretto a uscire dal campo per un infortunio. Dal 17' BOVO 7 - Ancora segnali di crescita per il centrocampista nerazzurro. Solido in mezzo al campo, si regala anche la gioia del gol.

KACZMARSKI 6 - Si conferma in buona condizione atletica. Manca un po' di qualità forse, soprattutto nel primo tempo, quando dopo un buon break centrale sbaglia completamente l'imbucata per Marello. Dal 57' CERPELLETTI 6.5 - Buona la prima in Serie C. Ci mette qualità e personalità, toccando tanti palloni e non nascondendosi mai. Bravo.

MARELLO 6 - Anche per lui partita senza infamia e senza lode. Affidabile, non riesce a incidere più di tanto, nemmeno con i calci piazzati che si spartisce con Fumagalli.

MOSCONI 6.5 - Pimpante. Tante delle azioni pericolose dell'Inter U23 passano da lui, bravo ad alimentare la spinta offensiva di squadra e a servire con i tempi giusti i compagni. Da una sua palla recuperata e imbucata parte l'azione del 2-1.

FUMAGALLI 5.5 - Troppo nervoso. Più di voglia che di qualità cerca di girare la partita da solo, senza gloria. Poteva sicuramente fare qualcosa in più, anche in termini di scelte.

LAVELLI 5.5 - Non incide, ma in pressione si fa sentire, impegnandosi e lottando su ogni pallone. La differenza con l'impatto di Zuberek, però, è netta. Dal 57' ZUBEREK 7 - Cambia faccia all'attacco interista. Il suo ingresso in campo dà una marcia in più alla squadra di Vecchi. A impreziosire il buon apporto anche un assist per Bovo.

Mister STEFANO VECCHI 6.5 - Se è vero che il risultato è negativo, è altrettanto vero che l'Inter U23 non meritava di perdere e che i suoi cambi sono stati in gran parte azzeccati. Una buona prestazione, dunque, con tanti giocatori reduci dagli impegni nelle rispettive nazionali. Ora, tra appena due giorni, la sfida contro il Giugliano. Fondamentale tornare subito a fare punti.