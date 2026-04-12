L'Inter U23 cade in casa contro l'Arzignano Valchiampo, decide Cariolato al 62'. Ecco le pagelle dei nerazzurri di Vecchi.

MELGRATI 6 - Poche parate, non impegnative, e nessuna colpa sul gol subito, quando la responsabilità è piuttosto dei suoi difensori. Partita sufficiente.

CINQUEGRANO 6 - Tanta spinta senza palla, raramente premiata dai compagni. Difensivamente non va quasi mai in difficoltà, anche quando magari è chiamato a chiusure più complicate.

STANTE 6.5 - Partita quasi perfetta, con una sbavatura. Nel primo tempo toglie dalla porta un gol fatto di Lakti, su Nanni non va praticamente mai in difficoltà. Poi il gol subito, dove non è impeccabile e non riesce a impedire che il pallone arrivi sul secondo palo. Non è il colpevole principale, ma poteva fare meglio. Gara comunque più che sufficiente.

ALEXIOU 6 - Puntuale, non soffre particolarmente l'attacco ospite. Avrebbe forse potuto osare di più in fase di spinta, ma la pressione dell'Arzignano gli rende difficile la vita in fase di possesso.

DAVID 6 - Schierato a piede invertito, riesce a tenere il campo senza grandi patemi. A volte è protagonista di alcune scelte poco felici sulla trequarti ospite, ma ci sta, essendo chiamato a calpestare zone di campo diverse da quelle che è abituato a percorrere. Dal 76' LA GUMINA 6.5 - Tenta di rendersi utile svariando parecchio, prima di colpire una traversa nel finale. Sfortunato, probabilmente tornerà a giocare dal primo minuto a Gorgonzola contro la Giana Erminio.

KACZMARSKI 6 - Presente nella partita pur non trovando grandi spunti. Ha tanta gamba per accompagnare palla al piede e in un paio di occasioni lo fa vedere. Non è certo da lui, poi, che deve arrivare la giocata estrosa. Dall'85' ZANCHETTA S.V.

FIORDILINO 6 - Partita di ordinaria amministrazione, senza errori particolari e senza grandi acuti. Potrebbe fare di più, ma la sua non è una gara insufficiente nel complesso, con discrete geometrie in campo. Dal 65' BOVO 5.5 - Ingresso in campo con qualche errore tecnico di troppo.

TOPALOVIC 5.5 - Non trova mai la giocata risolutiva che spesso cerca. Non è incisivo e con il passare dei minuti esce sempre più dalla gara. Prosegue quindi il momento sotto tono del giovane talento sloveno. Dal 65' BERENBRUCH 5.5 - Non entra particolarmente bene in partita, non riuscendo a far vedere le sue qualità, se non per un tiro da fuori area parato da Manfrin.

COCCHI 5 - Appannato. Tanti errori con la palla, un grave e decisivo errore nella sua area di rigore, quando non riesce ad arginare l'inserimento di Cariolato in occasione del gol dello 0-1. Serata no per lui. Dal 65' ZOUIN 6.5 - Il migliore dal centrocampo in su. Mette in difficoltà gli avversari con la sua rapidità e conquista una punizione interessante. Buon ingresso in campo.

SPINACCE 5.5 - Non riesce a replicare quanto di buono fatto vedere con il Trento. In area di rigore ha buon feeling con la porta, ma l'unica volta che arriva sul pallone è alta la bandierina dell'assistente. Poi cala con il passare dei minuti.

ZUBEREK 6 - Più coinvolto del compagno di reparto, dà possibilità alla manovra dell'Inter di trovare buone opzioni e svilupparsi in verticale. Manca un po' invece in area di rigore, ma comunque gli arrivano pochi palloni giocabili negli ultimi 16 metri.

Mister VECCHI 6 - Partita risolta da un episodio e lui può farci poco. L'Inter U23 aveva comunque iniziato bene e in qualche occasione ha fatto vedere buone trame di gioco. Peccato per l'occasione persa, i nerazzurri restano comunque padroni del proprio destino.