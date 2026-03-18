Contro la Dolomiti Bellunesi per provare a spezzare il tabù di vittorie che dura ormai da nove giornate e per tentare di rilanciarsi per un piazzamento playoff. L'Inter U23 ospita domenica pomeriggio a Monza la compagine rosaverde, gara che avrà il fischio d'inizio alle 17.30 e che sarà diretta da Nunzio Spina, arbitro della sezione di Barletta, coadiuvato da Domenico Lombardi di Chieti e da Silvia Scipione di Firenze. Quarto ufficiale sarà Francesco Aloise di Voghera, mentre Kevin Turra di Milano è designato come addetto al FVS.