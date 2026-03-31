Parte da Vercelli e dalla sfida con la Pro Vercelli il rush finale dell'Inter U23, che dopo aver saltato la partita contro il Trento per gli impegni con le Nazionali di alcuni suoi giocatori è ora chiamata a invertire la rotta in queste ultime cinque partite dopo un'astinenza di vittorie che dura da ormai dieci partite.

La gara contro le Bianche Casacche, in programma sabato alle 14.30, sarà diretta da Francesco D'Eusanio, arbitro della sezione di Faenza, che avrà come assistenti Cosimo De Tommaso di Voghera e Marco Colazzo di Casarano. Il quarto ufficiale sarà Riccardo Dasso della sezione di Genova, mentre Alessandro Cassano di Saronno sarà l'addetto al Football Video Support.