Il direttore sportivo della Dolomiti Bellunesi Jacopo Giugliarelli si proietta così alla sfida contro l'Inter U23 prevista per domani all'U-Power Stadium: "Abbiamo preparato al meglio l’impegno. La squadra ha consolidato un metodo di lavoro efficace e non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi per quanto fatto in settimana".

Capitolo disponibilità: rientra Mondonico dopo la squalifica, mentre Tommaso Pittino sarà costretto a fermarsi per due turni dopo il rosso rimediato nel derby veneto. Sugli avversari, il ds mette in guardia: "È forse la peggior squadra che potessimo incontrare in questo momento. Non vincono da nove giornate, ma sarebbe un errore sottovalutarli. Anche a Vicenza hanno dimostrato di avere talento e giocatori determinanti per la categoria".

Un match che si preannuncia complesso: "Sarà una sfida difficilissima, sulla falsariga di quella di Cittadella, ma da affrontare con entusiasmo. Sono partite che aiutano a capire il livello raggiunto". Nel rush finale, niente calcoli: "La classifica è ancora apertissima e il finale può nascondere insidie. Dobbiamo pensare solo alla prossima gara e cercare di fare più punti possibili con applicazione e ferocia".