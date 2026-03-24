Stop disciplinare per Issiaka Kamate. Giunto alla quinta ammonizione stagionale nel match contro la Dolomiti Bellunesi, l'esterno dell'Inter U23 è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo, il che significa che non sarà a disposizione di Stefano Vecchi per la gara della ripresa del campionato di Serie C contro la Pro Vercelli in programma sabato 4 aprile. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 20:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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