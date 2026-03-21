Nicolas Trabucchi, difensore della Dolomiti Bellunesi, ha parlato ai canali ufficiali del club verso la sfida di domani contro l'Inter U23: "Continuiamo a lavorare a testa bassa durante la settimana e i risultati arriveranno. Con l'Inter U23 dovremo essere umili e, allo stesso tempo, pensare solo a noi stessi, a ciò che possiamo fare al meglio. Il primo periodo alla Dolomiti Bellunesi l'ho vissuto in maniera positiva sia in ambito calcistico che ambientale: mi ritengo fortunato ad aver trovato un gruppo così unito dentro e fuori dal campo".