Davide Mondonico, difensore della Dolomiti Bellunesi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Inter U23: "E' un altro mattoncino importante, anche alla luce dei risultati delle altre squadre, ma dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita. Il primo gol stagionale lo dedico alla mia famiglia: sono di Monza e per di più interista, mi fa piacere aver segnato qui". Le parole riprese da TuttoC.