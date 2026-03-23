Davide Mondonico, difensore della Dolomiti Bellunesi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Inter U23: "E' un altro mattoncino importante, anche alla luce dei risultati delle altre squadre, ma dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita. Il primo gol stagionale lo dedico alla mia famiglia: sono di Monza e per di più interista, mi fa piacere aver segnato qui". Le parole riprese da TuttoC.
Sezione: Inter U23 / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 23:29
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
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