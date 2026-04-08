Dopo la vittoria con il Trento, ecco le parole di Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter U23.
"Oggi sei andato vicino al gol con un bel tiro da fuori"
"Rispetto all'anno scorso sto segnando un po' meno, ma alla fine sono tranquillo, le occasioni capitano sempre, sia a me che ai miei compagni. Spero che la prossima volta entri, ma va bene così, l'importante è aver vinto. Abbiamo saputo tener duro negli ultimi minuti, quando loro hanno accorciato sul 2-1 e arrivavano forte. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria che ci rimette in zona playoff".
Com'è per te giocare quando la partita va su ritmi bassi?
"Non è facile quando la palla si muove lenta, ma l'avevamo preparata anche così: sapevamo delle qualità del Trento, è prima per possesso palla in campionato... Secondo me abbiamo adottato una nuova strategia, molto compatti a metà campo. Quando c'era da ripartire forte siamo ripartiti forte, quando c'era da addormentare il gioco lo abbiamo fatto e possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti".
Dopo l'infortunio di inizio stagione, sei al top ora? Come sta andando la tua stagione?
"Sì, in questo momento mi sento assolutamente al 100%. Magari mi aspettavo più minutaggio durante l'anno, ma come tutti i centrocampisti ci siamo un po' divisi il posto. La concorrenza è altissima, siamo in tanti a giocarci il posto. L'importante è che quando uno viene chiamato in causa, da titolare o da subentrato, sia sempre pronto a dare il massimo. Io e Bovo oggi siamo partiti dal 1' e a Vercelli siamo partiti dalla panchina, ma siamo entrati con l'atteggiamento giusto. La stessa cosa cosa vale oggi per chi è subentrato. L'importante è che tutti diamo sempre il massimo".
Autore: Alessandro Savoldi
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