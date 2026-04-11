Nicola Nanni, attaccante dell'Arzignano Valchiampo, ha parlato prima della sfida contro l'Inter U23: "Andiamo a Monza provando a portare a casa tre punti. I miei obiettivi sono sempre in parallelo con quelli di squadra. Più riesco a fare bene e più ne beneficia il gruppo. In questo ambiente la forza è data dal collettivo e ciò aiuta. Dovremo spostare gli episodi dalla nostra parte. Incontreremo una squadra giovane che ha qualità, come lo siamo noi. Dobbiamo provare con la nostra esperienza a portarla dalla nostra parte: la vittoria ci darebbe uno slancio fondamentale per le ultime due".

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione