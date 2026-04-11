Nicola Nanni, attaccante dell'Arzignano Valchiampo, ha parlato prima della sfida contro l'Inter U23: "Andiamo a Monza provando a portare a casa tre punti. I miei obiettivi sono sempre in parallelo con quelli di squadra. Più riesco a fare bene e più ne beneficia il gruppo. In questo ambiente la forza è data dal collettivo e ciò aiuta. Dovremo spostare gli episodi dalla nostra parte. Incontreremo una squadra giovane che ha qualità, come lo siamo noi. Dobbiamo provare con la nostra esperienza a portarla dalla nostra parte: la vittoria ci darebbe uno slancio fondamentale per le ultime due".