Terzino mancino classe 2004, Antonio David si presenta oggi attraverso il Matchday Programme di Inter-Arsenal. "Sono un giocatore a cui piace molto attaccare, fare assist per i compagni ed essere decisivo. Rispetto agli inizi sono cresciuto sia mentalmente, nel capire i momenti della partita, sia a livello tecnico".

"Il posto del cuore della mia infanzia è un campetto del mio paese dove andavo ogni giorno con i miei amici a giocare, lì ho coltivato il sogno di diventare un calciatore. Ho iniziato a giocare a cinque anni, grazie ad una passione che mi ha trasmesso mio nonno. Quando devo affrontare una sfida mi preparo mentalmente e prima di andare in campo visualizzo le varie situazioni che si possono creare in partita. La sfida più importante della mia carriera? Cesena-Pescara, quando abbiamo vinto il campionato».