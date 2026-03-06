Reduce dalla vittoria casalinga sull'Union Brescia, l'AlbinoLeffe chiuderà il trittico di impegni di questa settimana sfidando l’Inter U23 di Stefano Vecchi, nel match valido per la trentunesima giornata del Girone A di Serie C. Un appuntamento che Samuele Parlati ha inquadrato così ai canali ufficiali del club bergamasco: "Al di là del loro momento attuale, probabilmente non il migliore dalla stagione, hanno dimostrato di essere una squadra forte: possono rendersi pericolosi in ogni momento, con tanti giocatori giovani e talentuosi che in questa categoria hanno già fatto la differenza con regolarità - ha spiegato il vicecapitano dei seriani -. Per provare a fare risultato, non possiamo difettare né in compattezza né in concentrazione in ogni singolo istante della gara. La vittoria di martedì, giunta subito dopo l'ottima prova anche il L.R. Vicenza, ha lasciato in eredità grande consapevolezza nei nostri mezzi, dimostrandoci - se ve ne fosse bisogno - che con l'atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti".

