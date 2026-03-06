Davide Bartesaghi ha smaltito il risentimento al flessore accusato domenica scorsa, a Cremona, e oggi ha lavorato per la prima volta con il resto del gruppo, a due giorni dal derby di Milano. Salvo sorprese, dunque, il terzino sinistro verrà inserito nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri, che nelle prossime ore deciderà se schierarlo o meno dal 1' contro l'Inter. In caso contrario, è pronto Pervis Estupinan. Lo riporta MilanNews.it.