Sarà una notte speciale quella di domenica per Nicolò Barella, in campo nel derby con la fascia di capitano considerando l'assenza di Lautaro. Dopo il riposo totale con il Como in coppa, Chivu non rinuncerà al centrocampista sardo, nonostante il periodo non propriamente brillante.

Tornato con la Juve dopo un infortunio muscolare, Barella non sembra ancora aver trovato la migliore condizione. "A questo derby arriva dopo un riposo tattico sul Lago in Coppa Italia, anche perché il lavoro a San Siro sarà doppio: dal suo lato arriveranno i riccioli nobili di Adrien Rabiot, che per fisico e galoppo sembra di una taglia diversa rispetto al resto dei colleghi della Serie A - spiega la Gazzetta dello Sport -. Secondo il piano dello staff, Barella non sarà chiamato solo a limitare il “Duca” francese, ma dovrebbe costringerlo a correre all’indietro: l’Inter pensa, infatti, a una partita offensiva a partire dalle mezzali. In questa stagione, però, lo stesso Nicolò è stato un po’ frenato anche perché è cambiata la spalla nelle esibizioni sulla destra: Luis Henrique è un conservatore del ruolo, un timido che non ha mai cantato a San Siro. Insomma, la vitalità di Dumfries è mancata a tutti i compagni, ma soprattutto a quello con la maglia numero 23".

Un solo gol stagionale, quello alla Cremonese lo scorso 4 ottobre. "Nell’anno della seconda stella ne aveva realizzate proprio un paio, mentre nella stagione del primo scudetto contiano si era spinto un filo più su, giusto a tre - ricorda la rosea -. A parte il boom del 2022-23, annata terminata con la vertigine di 9 gol e i rimpianti della finale di Champions persa a Istanbul con il City, la specialità della casa non è stata mai la finalizzazione. Semmai, il miglior Barella ha impressionato per il dinamismo applicato all’assist, per le combinazioni vertiginose, per il ritmo che permetteva di alzare i giri di tutta la squadra, In questo 2025-26, guarnito per ora da sei passaggi che hanno mandato in rete i compagni, la media voto si è fermata a 6,28: siamo un po’ sotto gli standard considerando le cifre nelle due stagioni scudettate: 6,52 nel 2020-21 e 6,51 nel 2023-24".