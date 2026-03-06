Dal Milan al Milan. "Dal 23 novembre scorso, notte della frustrazione per essere caduti in casa contro i cugini, pur dominando la partita, i nerazzurri non hanno più perso un colpo - sottolinea il Corsport -. Quattordici vittorie e un pareggio (contro il Napoli di Antonio Conte a inizio gennaio) per consolidare la chiara ambizione di voler tornare a cucirsi il tricolore sul petto, per la quale quest’anno non sembrano disposti ad alcun compromesso. Quasi un girone dopo, Chivu ha la possibilità di chiudere un cerchio".

Nel frattempo, battendo la Juve, è caduta anche la storia degli scontri diretti. Resta il tabù derby, considerando che l'Inter non ne vince uno da quello della seconda stella. Proprio Chivu cerca un successo che riequilibrerebbe uno storico non troppo favorevole. "Da giocatore dell’Inter ha affrontato il Milan dieci volte (quattro quelli saltati per infortunio dal rumeno che in campo giocava in difesa): in totale quattro vittorie, cinque sconfitte e appena un pareggio. A questi va aggiunto il passo falso dell’andata, primo e unico precedente in panchina", sottolinea il CdS.