Tra le più grandi difficoltà incontrate da Gian Piero Gasperini in carriera c'è sicuramente la breve esperienza all'Inter. Un'avventura durata appena tre partite che l'attuale tecnico della Roma ricorda durante l'incontro con gli studenti della Facoltà di Medicina presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: "Quella che sembrava una caduta clamorosa invece si è rivelata poi un'opportunità incredibile", spiega Gasp dal palco.

"Poi sono durato veramente poco, sono durato tre partite e quindi è stato veramente clamoroso - le parole riportate da Vocegiallorossa.it -. Anche perché sono arrivato con un percorso molto, molto positivo. Quando il tutto si è fermato, probabilmente, mi sarei comportato diversamente col senno di poi. Alla fine dico che è andata bene così, perché da quell'esperienza è nato poi tutto quanto il resto. Per molto tempo non ho potuto pensare di rientrare magari in una squadra top e me la sono costruita. Forse me la sono costruita magari ripartendo da Genova, rifacendo il mio percorso positivo, andando all'Atalanta e raggiungendo dei risultati. Se fossi rimasto lì chi lo sa cosa sarebbe successo. Perciò è importante anche dalle situazioni negative riuscire poi a prendere l'esperienza per fare qualche cosa di buono, qualche cosa di positivo e ripartire".