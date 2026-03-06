Attesi, oltre a quasi 80mila tifosi, anche ospiti di primissimo piano domenica sera a San Siro per il derby tra Milan e Inter. Come comunicato dal club rossonero, si presenteranno in tribuna alcuni giocatori dell'Olimpia Milano, impegnati lunedì sera in un altro derby storico come quello contro la Pallacanestro Cantù, insieme a Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch, Bianca Balti e le Legends rossonere Alexandre Pato, Mark van Bommel e Christian Abbiati, tra gli altri.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio un suggestivo laser show illuminerà lo stadio accompagnando lo speaker Gegio Lenzoni nella lettura delle formazioni, mentre i tifosi vivranno gli ultimi istanti di attesa prima che inizi lo spettacolo di Milan–Inter. Il pre-partita sarà arricchito da attività di sport production e momenti pensati per coinvolgere tutto lo stadio.