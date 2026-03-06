"Giorno dopo giorno sto migliorando e chiaramente avrei voluto giocarla. Domenica sarò in tribuna a San Siro, uno stadio che mi ha regalato grandi emozioni e dove mi sono sentito amato fin dal primo giorno". Così ieri Lautaro in una chat con i tifosi.

Il Toro salterà suo malgrado il derby, ma il rientro si avvicina: nel mirino la trasferta di Firenze del 22 marzo. "Dopo il giorno di riposo oggi la squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano, dove ieri (a proposito di attaccanti) si è comunque presentato Bonny per completare il suo percorso di recupero individuale che lo porterà ad aggregarsi al gruppo nella giornata odierna - riferisce il Corsport -. Il francese punta almeno alla convocazione, in modo da esserci come alternativa a gara in corso, mentre dall’inizio la coppia obbligata sarà composta da Pio Esposito e Thuram, chiamati a non far rimpiangere l’assenza del capitano".