Intervistato da Milan TV, Samuele Ricci ha toccato, ovviamente, anche l'argomento relativo al derby della Madonnina che domenica sera infiammerà Milano e non solo: "È una rivalità molto importante da sempre, credo tra le più belle del mondo - le parole del centrocampista -. Penso sia una delle partite più belle e sentite, vista ovviamente da tutto il mondo, quindi bisogna sentirsi fortunati a poter giocare una gara del genere".

Parlando degli obiettivi di squadra, Ricci ha aggiunto: "Il percorso è sempre quello: noi abbiamo iniziato a luglio con l’obiettivo di riportare il club in Champions League perché è una competizione che merita. Adesso siamo a buon punto, ma non è ancora finita: servono ancora tanti punti. Cercheremo di dare il massimo fino alla fine, chiunque venga chiamato in causa, poi vedremo cosa succederà".