Quello in programma domenica sera a San Siro sarà il derby numero 246 della storia. A comandare il bilancio è l'Inter che finora ha conquistato 91 vittorie contro le 83 del Milan. Completano il quadro i 71 pareggi.

I numeri sono dalla parte dei nerazzurri anche se si considerando solo le sfide di Serie A, dove si contano 70 successi del Biscione contro i 56 del Diavolo e 57 pareggi. La situazione non cambia se si prendendo in considerazione i derby di Serie A giocati in casa rossonera, dove si contano 35 vittorie nerazzurre (l'ultima quella storica della Seconda Stella) contro le 29 del Milan e 27 pareggi a completare il bilancio.