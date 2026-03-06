Dopo l'esperimento (forzato) del 3-4-2-1 visto a Como in Coppa Italia, Chivu torna alle due punte e ripropone tutti i titolari che hanno riposato martedì sera al Sinigaglia.

Anche secondo il Corriere dello Sport, infatti, rispetto al match di coppa, il tecnico romeno, contro il Milan, manderà in campo dal 1' i vari Sommer, Akanji, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Dimarco e Thuram. Out ancora Lautaro, Calhanoglu in regia. Bonny è recupero e va in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.