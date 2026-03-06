Il nome di Guglielmo Vicario resta sul taccuino dell'Inter per il dopo-Sommer. A ribadire il forte interesse nerazzurro per il portiere del Tottenham ci pensa Il Giornale, che sulle sue colonne conferma la voglia del giocatore di tornare in Serie A a partire dall'estate. "Motivo per cui - scrive il quotidiano - il suo agente sta dialogando con l'Inter", che a fine stagione saluterà lo svizzero. 

Il quotidiano parla di "primi dialoghi positivi tra le parti", con Vicario che ha dato apertura ai nerazzurri. Ci sarà da trovare la quadra con gli Spurs che valutano il giocatore intorno ai 30 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 12:56
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.