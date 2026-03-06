Nonostante abbia "svuotato" la Pinetina per dare un giorno libero ai suoi, Cristian Chivu era ieri ad Appiano Gentile per preparare il derby di Milano. Oggi, come riporta anche Tuttosport, riabbraccerà Bonny in gruppo e questo gli consentirà di non derogare al 3-5-2, con Esposito e Thuram davanti e l'ex Parma come pedina a gara in corso.

C'è anche un dubbio a centrocampo da sciogliere, anche se Calhanoglu resta nettamente favorito su Mkhitaryan. Dalla parte opposta la giornata di oggi sarà invece decisiva per capire se Bartesaghi sarà o meno della partita: in programma un provino decisivo.